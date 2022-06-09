Зудящая сыпь по всему телу: генсек НАТО подхватил "неудобную" болезнь

Зудящая сыпь по всему телу: генсек НАТО подхватил "неудобную" болезнь
Йенс Столтенберг. Фото: Alejandro MartÃ�Nez VÃ�Lez/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Столтенберга подкосил лишай

Сегодня, 9 июня, стало известно, что генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг отменил свои планы посетить Германию из-за весьма неприятного инцидента. Оказалось, высокопоставленный государственный деятель заболел опоясывающим лишаем. По крайней мере, такая информация появилась в зарубежной прессе.

Весьма неудобное заболевание, о котором обычно стараются не распространяться, заставило генсека отказаться от всех международных поездок. При этом медицинские специалисты предполагают, что такая неприятная напасть могла оказаться последствием перенесенного ранее коронавирусного заболевания.

Как бы там ни было, в ближайшее время генсек западной коалиции будет проводить все встречи и важные переговоры дистанционно – сейчас Йенс Столтенберг работает исключительно из дома.

Стоит отметить, что лишай – весьма неприятное заболевание. Страдающие этим недугом люди жалуются на зудящую сыпь, которая покрывает тело и приносит массу неудобств.

Источник: Reuters ✓ Надежный источник
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