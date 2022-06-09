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На Федеральном военном мемориальном кладбище в Мытищах состоялись похороны известного советского космонавта Валерия Рюмина. Он скончался 6 июня на 83-ем году жизни.
Космонавт дважды получил звание Героя Советского Союза. Он руководил российско-американской программой "Мир – NASA", полетом станций "Салют-7" и "Мир", трижды побывал в космосе, напоминает интернет-издание "Подмосковье сегодня".
Рюмина похоронили на Федеральном военном мемориале "Пантеон защитников Отечества", предназначенном для погребения отставных и действующих служащих высокого звания ВС РФ, СССР, имеющих особо важные заслуги перед страной.
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