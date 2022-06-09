Он умер в 82 года

На Федеральном военном мемориальном кладбище в Мытищах состоялись похороны известного советского космонавта Валерия Рюмина. Он скончался 6 июня на 83-ем году жизни.

Космонавт дважды получил звание Героя Советского Союза. Он руководил российско-американской программой "Мир – NASA", полетом станций "Салют-7" и "Мир", трижды побывал в космосе, напоминает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Рюмина похоронили на Федеральном военном мемориале "Пантеон защитников Отечества", предназначенном для погребения отставных и действующих служащих высокого звания ВС РФ, СССР, имеющих особо важные заслуги перед страной.