Известного советского космонавта похоронили в Мытищах

Он умер в 82 года

На Федеральном военном мемориальном кладбище в Мытищах состоялись похороны известного советского космонавта Валерия Рюмина. Он скончался 6 июня на 83-ем году жизни. 

Космонавт дважды получил звание Героя Советского Союза. Он руководил российско-американской программой "Мир – NASA", полетом станций "Салют-7" и "Мир", трижды побывал в космосе, напоминает интернет-издание "Подмосковье сегодня"

Рюмина похоронили на Федеральном военном мемориале "Пантеон защитников Отечества", предназначенном для погребения отставных и действующих служащих высокого звания ВС РФ, СССР, имеющих особо важные заслуги перед страной.

Источник: ВКонтакте
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