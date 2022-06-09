Покупателей тайно пригласили купить их товары

Известный магазин женского нижнего белья Victoria's Secret устроил тайную распродажу в одном из столичных ТЦ. Об этом сообщает Telegram-канал "Осторожно, Москва".

Ранее, в конце мая, бренд сообщил, что начал переговоры о прекращении действия договоров аренды с торговыми центрами в России. Фирма объявила об окончательном уходе с российского рынка 31 мая.

Как рассказали покупатели, приглашение на распродажу они получили тайно. В магазин всех впускали через черный ход, после чего желающие могли приобрести остатки товара – нижнее белье, аксессуары и парфюмерию.

Посетительницы тайной распродажи происходящее раскритиковали. Они заявили, что видят в этом лицемерие со стороны бренда, который решил заработать деньги на своем уходе из России.