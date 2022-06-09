Безопасности пассажиров и поездов ничего не угрожает

В районе метро "Парк Победы" саперы нашли предмет, похожий на гранату, газовый балончик и ракетницу под подиумом для флагштоков, установленных перед Днем России. Об этом сообщили СМИ.

Как позже указали "Известия", предполагаемое взрывное устройство оказалось страйкбольной гранатой.

По заявлению пресс-службы столичной подземки, сейчас безопасности пассажиров метро ничего не угрожает. Движение на станции "Парк Победы" по Арбато-Покровской и Солнцевской линии работает в штатном режиме, передает АГН "Москва".