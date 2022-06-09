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В районе метро "Парк Победы" саперы нашли предмет, похожий на гранату, газовый балончик и ракетницу под подиумом для флагштоков, установленных перед Днем России. Об этом сообщили СМИ.
Как позже указали "Известия", предполагаемое взрывное устройство оказалось страйкбольной гранатой.
По заявлению пресс-службы столичной подземки, сейчас безопасности пассажиров метро ничего не угрожает. Движение на станции "Парк Победы" по Арбато-Покровской и Солнцевской линии работает в штатном режиме, передает АГН "Москва".
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