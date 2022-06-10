Китайцев потрясло предсказание Ванги о 2037 году

Китайцев потрясло предсказание Ванги о 2037 году
Фото: pexels.com
Первые предпосылки пророчества уже проявляют себя

Журналисты китайского издания Sohu считают, что предсказания Ванги находят отражения в современной мировой ситуации. Это касается США, которым, как говорят толкователи, она сулила крах из-за разделения страны. 

Они полагают, что это постепенно и происходит в стране – из-за обостряющегося противостояния между демократами и республиканцами американское общество разделилось пополам, и никто не знает, насколько далеко зайдет их политическая конкуренция. 

Самое страшное предсказание Ванги касалось 2037 года. Продивица заявляла, что к этому времени Европа превратится в практически безлюдную пустыню из-за изменений климата и военных конфликтов. Она говорила, что сначала бои будут на Ближнем Востоке, а после переместятся на европейский континет.

При этом в статье отметили, что относиться слишком серьезно к таким расшифровкам не стоит – все предсказания Ванги были довольно расплывчатыми и сложными для толкования. 

Источник: ПолитРоссия
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