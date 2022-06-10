Врачи в Балашихе удалили пациенту камень-гигант в почке с помощью лазера

Операция заняла чуть больше получаса

В урологическое отделение Балашихинской областной больницы экстренно поступил пациент с острой болью – после осмотра выяснилось, что человек страдает от камня-гиганта, который находится в почке. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области.

Пациенту провели операцию. Камень раздробили с помощью лазера, после чего их извлекли через небольшой прорез, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня"

Всего операция заняла у специалистов 35 минут. Больной провел в больнице три дня, после чего его выписали. 

Источник: Минздрав МО ✓ Надежный источник
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