Столичные власти внесли большой вклад в сохранение сотен предприятий фастфуда по всей стране

Открытие сети быстрого питания в России, пришедшей на замену популярному и не так давно закрывшемуся в России "Макдональдсу", позволило оставить рабочие места на 150 тысяч человек. На Пушкинской площади в Москве открылся новый ресторан, который посетил глава города Сергей Собянин.

Градоначальник поздравил коллектив, указав, что городские власти переживали за судьбу сферы общественного питания – речь идет о тысячах и десятках тысяч людей, которые обеспечивают работу сетей, полюбившихся миллионам россиян.

Собянин указал, что ребрендирование требовало срочных, крайне оперативных мер. Промедление было недопустимо. В итоге удалось открыть отечественный ресторан, который будет работать с российскими поставщиками и аграриями. 60 новых ресторанов в Москве также откроются в скором времени.

В марте 2022 года "Макдоналдс" решил приостановить в РФ работу, а затем покинул российский рынок, распродав свои активы. Московские власти проделали огромную работу вместе с бизнесом, что позволило сохранить в городе сеть, насчитывавшую по всей России 850 предприятий в 62 регионах страны. Столичная мэрия выделила гранты на открытие новых точек быстрого обслуживания по доступным ценам для посетителей. Максимальный размер гранта – 5 миллионов рублей.