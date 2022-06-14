Многие города он считал исконно русскими

Во время одного из своих публичных выступлений Владимир Жириновский сделал заявление о будущем Прибалтики – сейчас, после его смерти, многие полагают, что это стало очередным пророчеством политика.

Глава ЛДПР заявлял, что Россия должна прекратить все экономические отношения с прибалтийскими государствами, перенаправив все в порты Луга – на данный момент так и произошло. Затем он заявлял, что Москва может потребовать возврата некоторых городов, которые считаются исконно русскими.

Жириновский указывал, что такая участь может ожитать Клайпеду, Восточную Эстонию присоединят к Ленинградской области, латвийские территории – к Смоленскому и Полтавскому региону. Литве оставят Каунас, Шауляй, Паневежис, а Россия заберет Ригу. Екабпилс переименуют в Борисоглебск и назначат российским городом.

В этой же речи политик заявлял, что исконно русские города Украины должны быть возвращены обратно – это касалось Харькова, Одессы, а также Крымского полуострова. Украинская столица, по его мнению, должна была переехать во Львов.