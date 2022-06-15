Компания сделала объявление сотрудникам

Шведская компания IKEA решила закрыть свой бизнес в России. Об этом сообщают анонимные Telegram-каналы и СМИ.

Во время общего собрания сотрудникам объявили, что они будут сокращены, заводы и производство будет продано другому владельцу. Официальное заявление компания сделает позднее.

Как сообщает "Говорит Москва", IKEA распродаст лежащий на складе товар через сторонние сервисы. Четыре фабрики в России будут проданы, некоторые работники останутся в штате до 31 августа.

"IKEA хочет вернуться в Россию, но когда это будет непонятно. Как минимум, когда закончится спецоперация. Все дело в логистике и в санкциях", – заявили в компании.

По данным РБК, в ближайшем будущем магазины не видят возможности возобновить работу в Россию.

С начала спецоперации на Украине компания приостановила работу на российском рынке. Сотрудников отправили режим оплачиваемого простоя – некоторые из них продолжали работу по оптимизации складов.