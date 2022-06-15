Санкционное давление сказалось на работе посольств

Живущим в России финнам после введения западных санкций на фоне спецоперации на Украине стало сложнее жить. В частности, это произошло из-за того, что многие банковские организации были отключены от SWIFT, а также расплачиваться финскими картами стало нельзя. Об этом пишет Helsingin Sanomat.

Снимать деньги со своих счетов внутри России они не могут из-за ограничений по выдаче валюты. Многим, кто получает выплаты в Финляндии, приходится перевозить свои средства через границу.

Сложней всего приходится сотрудникам посольств в Москве и Санкт-Петербурге. Пока они могут снимать часть денег в банкоматах.

Поскольку авиа и ж/д-сообщение между странами прекращено, финнам приходится ездить на рейсовом автобусе в Финляндию, чтобы забрать свои деньги – многие тратят на это около двух дней.

При этом, сообщает издание, многие русские не дооценивают значение введенных санкций на качество жизни внутри России.