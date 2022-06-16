Руководитель города решил отомстить опозорившему его журналисту

Глава Дальнегорска Александр Требилов во время празднования Дня России в городе со сцены не смог произнести слово "денацификация", несколько раз запутавшись в буквах. В этот момент его снимал на видео журналист "Даль-ТВ", который позже опубликовал смешной ролик с выступлением мэра. Произошедшее закончилось скандалом, сообщает Baza.

Требилова возмутил поступок журналиста, поэтому он решил отомстить ему в своебразной манере – лично пришел в редакцию телевидения вместе с главой местного военкомата. Сотруднику СМИ планировали вручить повестку на военные сборы.

Однако оказалось, что журналист к этому моменту уже ушел в отпуск. Мэр вместе с военкомом пытались найти его по всем кабинетам в редакции, но не смогли. В результате Требилов ушел ни с чем, сообщили сотрудники канала. Официального подтверждения инцидента со стороны городской администрации нет.