Мэр Дальнегорска угодил в скандал из-за слова "денацификация"

Мэр Дальнегорска угодил в скандал из-за слова "денацификация"
Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Руководитель города решил отомстить опозорившему его журналисту

Глава Дальнегорска Александр Требилов во время празднования Дня России в городе со сцены не смог произнести слово "денацификация", несколько раз запутавшись в буквах. В этот момент его снимал на видео журналист "Даль-ТВ", который позже опубликовал смешной ролик с выступлением мэра. Произошедшее закончилось скандалом, сообщает Baza.

Требилова возмутил поступок журналиста, поэтому он решил отомстить ему в своебразной манере – лично пришел в редакцию телевидения вместе с главой местного военкомата. Сотруднику СМИ планировали вручить повестку на военные сборы. 

Однако оказалось, что журналист к этому моменту уже ушел в отпуск. Мэр вместе с военкомом пытались найти его по всем кабинетам в редакции, но не смогли. В результате Требилов ушел ни с чем, сообщили сотрудники канала. Официального подтверждения инцидента со стороны городской администрации нет. 

Источник: Baza
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