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В Сети появились слухи о том, что российский журналист и директор российского вещания RT Антон Красовский сдал литр крови в качестве благотворительной меры для жителей Донбасса. Такую информацию опубликовали анонимные Telegram-каналы, а позже подхватили СМИ, хотя в последствии новость была удалена.
Тем не менее, скрины с непроверенной информацией успели стать достоянием общественности. Особую популярность публикации получили на фоне того, что журналист не скрывает своей нетрадиционной ориентации и ВИЧ-положительного статуса.
Жена Сергея Жигунова Виктория в своем Telegram опубликовала появившиеся статьи о Красовском и задалась вопросом "Как так?".
В комментариях народ и вовсе оказался шокирован слухами.
"Какой ужас", "Как его допустили до сдачи?", "Это ж месяц сдавать надо", – удивилась публика.
Другие посчитали, что слухи о журналисте – лишь черный пиар-ход. Некоторые заявили, что все ВИЧ-положительные сразу становятся на учет и подписывают специальный документ, что не могут быть донором.
Сам Красовский о сдаче крови для ополченцев Донбасса не заявлял и появившуюся в СМИ информацию никак не комментировал.
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