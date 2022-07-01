Многие не поверили в правдивость информации

В Сети появились слухи о том, что российский журналист и директор российского вещания RT Антон Красовский сдал литр крови в качестве благотворительной меры для жителей Донбасса. Такую информацию опубликовали анонимные Telegram-каналы, а позже подхватили СМИ, хотя в последствии новость была удалена.

Тем не менее, скрины с непроверенной информацией успели стать достоянием общественности. Особую популярность публикации получили на фоне того, что журналист не скрывает своей нетрадиционной ориентации и ВИЧ-положительного статуса.

Жена Сергея Жигунова Виктория в своем Telegram опубликовала появившиеся статьи о Красовском и задалась вопросом "Как так?".

В комментариях народ и вовсе оказался шокирован слухами.

"Какой ужас", "Как его допустили до сдачи?", "Это ж месяц сдавать надо", – удивилась публика.

Другие посчитали, что слухи о журналисте – лишь черный пиар-ход. Некоторые заявили, что все ВИЧ-положительные сразу становятся на учет и подписывают специальный документ, что не могут быть донором.

Сам Красовский о сдаче крови для ополченцев Донбасса не заявлял и появившуюся в СМИ информацию никак не комментировал.