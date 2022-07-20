В жару выживают только любовники

Сочинская полиция приступила к проверке нашумевших в городе кадров, на которых пара прилюдно занимается сексом на сапборде – в какой-то паре десятков метров от берега мужчина страстно любит свою даму, ничуть не стесняясь сотен туристов, которые наблюдали за этим воочию.

Правоохранители ныне разыскивают "участников инцидента". Пока что дать правовую оценку силовики не могут.

Как отмечает источник, на ролике мужчина и женщина занимаются сексом недалеко от береговой линии городского пляжа. Теперь паре грозит административное наказание.

Нашумел и другой ролик – предположительно та же пара решила уединиться за кустами под пальмой на глазах у коммунальщиков, которые от увиденного уже не смогли работать.