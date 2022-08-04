Животное успело в последний момент заскочить в салон автобуса

Французский бульдог по кличке Яша во время прогулки сбежал от своего хозяина, воспользовавшись московским общественным транспортом. Он забежал автобус через закрывающиеся двери и путешествовал там до тех пор, пока сотрудники не обнаружили его уже в филиале, передает пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Все время, что пес находился в салоне никто из пассажиров не доложил об этом водителю. По внешнему виду сотрудники поняли, что питомец домашний, на шее у него висел адресник с номером телефона владельца, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

С хозяином удалось связаться. Ему объяснили, как забрать Яшу, а во время ожидания собаку накормили вкусностями. Сейчас питомец находится дома.