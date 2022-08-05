Поведение мужчины на самокате вызвало возмущение у жителей Люберец

Молодой отец перевозил на нем своего ребенка

Один из очевидцев снял, как мужчина ехал по проезжей части на самокате с маленьким ребенков. Видео он разместил в Telegram, и посмотревшие его жители Люберец были крайне возмущены таким поведением.

Многие отметили, что перевозить ребенка как второго человека на самокате опасно. Также они возмутились тем, что проезжающие стояли прямо посреди дороги, где ездят автомобили. 

Инструкторы по самокатному спорту в беседе с интернет-изданием "Подмосковье сегодня" отметили, что такие самокаты не предназначены для перевозки детей – девочка могла случайно упасть с него и серьезно травмироваться. 

Источник: Telegram
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