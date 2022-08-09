Пригожин объяснил появление фотографии с бойцами "ЧВК Вагнера"

Пригожин объяснил появление фотографии с бойцами "ЧВК Вагнера"
Фото: https://t.me/voenkors
Речь идет о кадрах из города Попасная

Петербургский бизнесмен Евгений Пригожин прокомментировал опубликованные в интернете фотографии с города Попасная, на которых он изображен с военным корреспондентом Средой и бойцами из "ЧВК Вагнер". Соответствующий ответ опубликовала пресс-служба компании "Конкорд".

Журналист Анна Сорокина из здания Утро.ру попросила предпринимателя объяснить, откуда в СМИ появились эти фото. Кроме того, корреспондент напомнила, что бизнесмен неоднократно говорил, что не имеет отношение к "ЧВК Вагнер".

Фото: https://t.me/voenkors

"Легко. Иду я как-то, прогуливаюсь. Шел я, шел, а лес становился все гуще и гуще, а дома все ниже и ниже. Вдруг смотрю, стоят Вагнер, а с ними военкор Среда. Я им говорю: "Здорово, Вагнер!". А они мне: "Здорово, Пригожин!". Вот и все объяснение", – резюмировал Пригожин.

Фото: https://t.me/voenkors

Ранее в СМИ появилась информация, что американский Госдеп объявил денежное вознаграждение, в виде 10 млн долларов, за информацию о местонахождении Евгения Пригожина. Данное распоряжение опубликовано на официальном сайте министерства.

новости партнеров

Россия сделала США важное предупреждение по Украине

Американцы стараются изо всех сил затянуть конфликт

Британцы обвинили Зеленского во лжи после слов об обстрелах Запорожской АЭС

Комментаторы заявили, что порядком устали читать про "злых русских"

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей