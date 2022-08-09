Пригожин объяснил появление фотографии с бойцами "ЧВК Вагнера"

Речь идет о кадрах из города Попасная

Петербургский бизнесмен Евгений Пригожин прокомментировал опубликованные в интернете фотографии с города Попасная, на которых он изображен с военным корреспондентом Средой и бойцами из "ЧВК Вагнер". Соответствующий ответ опубликовала пресс-служба компании "Конкорд".



Журналист Анна Сорокина из здания Утро.ру попросила предпринимателя объяснить, откуда в СМИ появились эти фото. Кроме того, корреспондент напомнила, что бизнесмен неоднократно говорил, что не имеет отношение к "ЧВК Вагнер".

"Легко. Иду я как-то, прогуливаюсь. Шел я, шел, а лес становился все гуще и гуще, а дома все ниже и ниже. Вдруг смотрю, стоят Вагнер, а с ними военкор Среда. Я им говорю: "Здорово, Вагнер!". А они мне: "Здорово, Пригожин!". Вот и все объяснение", – резюмировал Пригожин.

Ранее в СМИ появилась информация, что американский Госдеп объявил денежное вознаграждение, в виде 10 млн долларов, за информацию о местонахождении Евгения Пригожина. Данное распоряжение опубликовано на официальном сайте министерства.