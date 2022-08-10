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В Видном в одной из местных больниц врачи избавили 83-летнюю пациентку от грыжи в брюшной полости – образование по размерам доросло до 30 сантиметров в диаметре. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Московской области.
Вентральная грыжа, которая и была у женщины, считается одной из самых сложных для удаления в хирургии. Операция продлилась три часа под общим наркозом, сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня".
Врачи напомнили, что грыжи растут постоянно, поэтому удалять их лучше при первых признаках появления. В противном случае может произойти ущемление в грыжевом мешке, которое спровоцирует развитие некроза и летальным исходом.
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