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Лень может передаваться от родителей к ребенку, поскольку это, в некоторой степени, наследственный признак. Однако есть интересные тенденции, которые нарушают природные закономерности, рассказал в беседе с URA.RU психолог Иван Карнаух.
По его словам, ленивое поведение заразно – если встретятся два человека, где один лентяй, то он, вероятно, сможет воздействовать на другого, чтобы тот ничего не делал.
При этом иногда у двух деятельных родителей может родиться ребенок, который будет много лениться. Это действует и в обратную сторону – если мама и папа лентяи, то у их детей может возникнуть мощный рефлекс целей.
Эксперт полагает, что нельзя считать лень однозначно негативной чертой. Когда к нему на консультацию приходят родители, которые жалуются, что их ребенок лодырь, он поясняет, что это не лень, а креативность.
"Ваш ребенок не пропадет, он умный и сообразительный за счет лени", – привел он пример ответа.
При этом существуют ментальные недуги, при которых лень является лишь симптомом большой проблемы. Такие случаи требуют вмешательства специалиста.
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