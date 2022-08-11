Психолог предупредил о наследуемости лени

Психолог предупредил о наследуемости лени
Фото: Adrian Swancar/unsplash.com
Природа может наделить человеками разными качествами и в качестве реакции на среду пребывания

Лень может передаваться от родителей к ребенку, поскольку это, в некоторой степени, наследственный признак. Однако есть интересные тенденции, которые нарушают природные закономерности, рассказал в беседе с URA.RU психолог Иван Карнаух.

По его словам, ленивое поведение заразно – если встретятся два человека, где один лентяй, то он, вероятно, сможет воздействовать на другого, чтобы тот ничего не делал. 

При этом иногда у двух деятельных родителей может родиться ребенок, который будет много лениться. Это действует и в обратную сторону – если мама и папа лентяи, то у их детей может возникнуть мощный рефлекс целей. 

Эксперт полагает, что нельзя считать лень однозначно негативной чертой. Когда к нему на консультацию приходят родители, которые жалуются, что их ребенок лодырь, он поясняет, что это не лень, а креативность.

"Ваш ребенок не пропадет, он умный и сообразительный за счет лени", – привел он пример ответа. 

При этом существуют ментальные недуги, при которых лень является лишь симптомом большой проблемы. Такие случаи требуют вмешательства специалиста. 

Источник: URA.RU ✓ Надежный источник
новости партнеров

Запад готовит Зеленскому преемника - политолог

На действующего президента ставку делать уже бессмысленно

Китай озвучил будущее Тайваня в случае захвата

Пекин обещает наделить остров особым статусом

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей