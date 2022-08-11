Природа может наделить человеками разными качествами и в качестве реакции на среду пребывания

Лень может передаваться от родителей к ребенку, поскольку это, в некоторой степени, наследственный признак. Однако есть интересные тенденции, которые нарушают природные закономерности, рассказал в беседе с URA.RU психолог Иван Карнаух.

По его словам, ленивое поведение заразно – если встретятся два человека, где один лентяй, то он, вероятно, сможет воздействовать на другого, чтобы тот ничего не делал.

При этом иногда у двух деятельных родителей может родиться ребенок, который будет много лениться. Это действует и в обратную сторону – если мама и папа лентяи, то у их детей может возникнуть мощный рефлекс целей.

Эксперт полагает, что нельзя считать лень однозначно негативной чертой. Когда к нему на консультацию приходят родители, которые жалуются, что их ребенок лодырь, он поясняет, что это не лень, а креативность.

"Ваш ребенок не пропадет, он умный и сообразительный за счет лени", – привел он пример ответа.

При этом существуют ментальные недуги, при которых лень является лишь симптомом большой проблемы. Такие случаи требуют вмешательства специалиста.