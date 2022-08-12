Многие питомцы попадают к хозяевам с испорченной психикой

Продажу кошек и собак в зоомагазинах нужно прекратить, считает зоопсихолог Милена Фаустова. По ее словам, необходимость в такой инициативе со стороны властей была необходима давно.

Эксперт объясняет, что довольно часто такие магазины не могут обеспечить достойные условия пребывания питомцев.

"Животное находится в прозрачном аквариуме, чтобы было видно покупателям. Ему некуда скрыться, мимо него постоянно мелькают люди", – пояснила она в беседе с "Радио 1".

В таких условиях живое существо не может нормально поесть и поспать. Они лишены нормальной социализации и выгула, поэтому, как правило, попадают к хозяевам уже с испорченной психикой.

В России собираются ограничить продажу кошек и собак в магазинах уже осенью. При этом по-прежнему будет разрешено торговать грызунами и птицами в клетках.