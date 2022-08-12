Продавщица резко остановила похитителя алкоголя в Балашихе

В Сети остались в восторге от реакции женщины

В подмосковной Балашихе посетитель продуктового магазина решил тайком вынести бутылку алкоголя, не заплатив. Неизвестный попытался спрятать товар у себя в кармане куртки, но не успел – его действия заметила одна из сотрудниц торговой точки. 

Женщина молниеностно пронеслась мимо похитителя, за секунду вытащив бутылку у него из куртки. Мужчина даже не сразу понял, что именно произошло. Кадры произошедшего опубликовали пользователи в Telegram. 

В комментариях к публикации народ восхитился действиями сотрудницы, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня". Некоторые заявили, что могли бы смотреть на этот перехват вечно, а другие попросили руководство выписать женщине премию. 

Источник: ВКонтакте ✓ Надежный источник
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