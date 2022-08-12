Жители Ногинска пожаловались на повисший над землей электрокабель

По их словам, проблему не могут решить уже несколько дней

В подмосковном Нагинске местные жители жалуются на электрокабель, который повис в легкой доступности для граждан над землей. Они полагают, что это может быть крайне опасно. 

Фото опубликовал один из неравнодушных жителей города в местной группе в соцсетях. Провод расположен на улице Декабристов и висит, по его словам, несколько дней. 

"Хотелось бы, чтобы это исправили, просто опасненько", – написал он.

Как пишет интернет-издание "Подмосковье сегодня", на публикацию откликнулся провайдер, чей кабель предположительно упал со столба. В компании пообещали провести проверку. 

Источник: ВКонтакте
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