По их словам, проблему не могут решить уже несколько дней

В подмосковном Нагинске местные жители жалуются на электрокабель, который повис в легкой доступности для граждан над землей. Они полагают, что это может быть крайне опасно.

Фото опубликовал один из неравнодушных жителей города в местной группе в соцсетях. Провод расположен на улице Декабристов и висит, по его словам, несколько дней.

"Хотелось бы, чтобы это исправили, просто опасненько", – написал он.

Как пишет интернет-издание "Подмосковье сегодня", на публикацию откликнулся провайдер, чей кабель предположительно упал со столба. В компании пообещали провести проверку.