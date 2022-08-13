Чем накрыть стол к Медовому спасу

Чем накрыть стол к Медовому спасу
Фото: Alexander Mils/unsplash.com
Готовить блюда с добавлением меда обязательно

Православные отмечают Медовый спас 14 августа. Также к этому времени вырастает мак, поэтому традиционно на стол было принято подавать блюда с медом и маковыми семенами.

Как правило, к Медовому спасу готовят различную выпечку, хотя можно и подать мясные блюда. К примеру, курицу в медовом маринаде. 

Рецепт блюда из курицы к Медовому спасу

Ингредиенты: любое куриное мясо, 8 ст л соевого соуса, 1,5 ст л меда, 4 зубчика чеснока, 0,5 ч л паприки, 0,5 ч л острого перца, 2 луковицы, кунжут, петрушка.

Способ приготовления: смешать соевый соус, мед, паприку, острый перец. Добавляем измельченный чеснок и порезанный кольцами лук – все должно постоять вместе около часа. Затем поливаем маринадом курицу и ставим запекаться на 30-40 мин при температуре 180 °С. После посыпать зеленью и кунжутом. 

Рецепт постного десерта к Медовому спасу

Ингредиенты: яблоки, курага, цедра апельсина, мед, любые орехи, сок лимона, корица. 

Способ приготовления: измельчаем орехи, курагу, добавляем мед, цедру апельсина, лимонный сок и корицу. Затем вырезаем сердцевину у яблока и наполняем начинкой. Сверху еще раз смазываем медом и ставим выпекаться на 15-20 минут при температуре 200 °С. В процессе яблоки нужно поливать выходящим сиропом. 

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