В старой газете нашли сбывшееся предсказание о будущем

В старой газете нашли сбывшееся предсказание о будущем
Фото: Roman Kraft/unsplash.com
Новшество теперь есть у большинства жителей в мире

В американской газете 60-х годов нашли предсказание о появлении смартфонов. В статье говорится, что в будущем телефон будет таким портативным, что сможет поместиться в карман. Фотографию издания опубликовали пользователи на портале Reddit.

Журналисты Mansfield News Journal написали, что в 1963 уже проводятся первые лабораторные испытание карманных телефонов. В будущем они смогут использоваться как обычный прибор для связи, громкоговоритель, пока, к примеру, хозяйка готовит ужин на кухне, или как переговорное устройство внутри дома. 

В статье указывается, что устройство будет включать микрофон, громкоговоритель и миниатюрную версию камеры для передачи изображений, передает МИР 24

Также ученые предрекали, что новые телефоны будут иметь большие экраны, подобные телевизионным. Они условно назвали их ТВ-фонами. 

Комментаторов публикации удивило, насколько точно в 60-годах предсказали появление смартфонов. А некоторые вспомнили, как в детстве переносили домашний телефон по дому с помощью длинного кабеля и считали это верхом технологичных разработок. 

Источник: Reddit ✓ Надежный источник
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