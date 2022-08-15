Новшество теперь есть у большинства жителей в мире

В американской газете 60-х годов нашли предсказание о появлении смартфонов. В статье говорится, что в будущем телефон будет таким портативным, что сможет поместиться в карман. Фотографию издания опубликовали пользователи на портале Reddit.

Журналисты Mansfield News Journal написали, что в 1963 уже проводятся первые лабораторные испытание карманных телефонов. В будущем они смогут использоваться как обычный прибор для связи, громкоговоритель, пока, к примеру, хозяйка готовит ужин на кухне, или как переговорное устройство внутри дома.

В статье указывается, что устройство будет включать микрофон, громкоговоритель и миниатюрную версию камеры для передачи изображений, передает МИР 24.

Также ученые предрекали, что новые телефоны будут иметь большие экраны, подобные телевизионным. Они условно назвали их ТВ-фонами.

Комментаторов публикации удивило, насколько точно в 60-годах предсказали появление смартфонов. А некоторые вспомнили, как в детстве переносили домашний телефон по дому с помощью длинного кабеля и считали это верхом технологичных разработок.