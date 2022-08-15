Происходящее засняли люди на видео

Отдыхающие вечером жители подмосковного Одинцово стали очевидцами неожиданного зрелища в сквере около библиотеки №1 – полностью раздетая женщина решила устроить в публичном месте занятия спортом. Произошедшее они сняли на видео и разместили во ВКонтакте.

Неизвестная принялась прыгать и бить себя по различным местам, попутно отсчитывая "раз-два". Снимавшие все на видео люди поинтересовались, не холодно ли ей – женщина вопрос проигнорировала.

Как передает интернет-издание "Подмосковье сегодня", позже нудистку задержали местные жители, которые отдали ее правоохранителям.