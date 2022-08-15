Голая женщина устроила зарядку в сквере Одинцово

Происходящее засняли люди на видео

Отдыхающие вечером жители подмосковного Одинцово стали очевидцами неожиданного зрелища в сквере около библиотеки №1 – полностью раздетая женщина решила устроить в публичном месте занятия спортом. Произошедшее они сняли на видео и разместили во ВКонтакте. 

Неизвестная принялась прыгать и бить себя по различным местам, попутно отсчитывая "раз-два". Снимавшие все на видео люди поинтересовались, не холодно ли ей – женщина вопрос проигнорировала.

Как передает интернет-издание "Подмосковье сегодня", позже нудистку задержали местные жители, которые отдали ее правоохранителям. 

Источник: ВКонтакте ✓ Надежный источник
новости партнеров

Близкие к России страны обратились в НАТО с настойчивой просьбой

Антироссийский маховик продолжает раскручиваться

Путин взбесил Запад новым партнерством – NYT

Планы по изоляции Москвы терпят крах

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей