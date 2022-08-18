Ни температура, ни давление не могут навредить искусственному органу

Пластический хирург Ольга Рободзей в беседе с "Лентой.ру" развеяла популярные мифы о силиконовой груди, с которыми к ней часто приходят пациенты. Врач уверяет, от перепадов давления импланты не взрываются в теле человека.

Рободзей заявила, что многие домыслы приходят из интернета и сбивают людей с толку. Некоторые люди всерьез считают, что с ненастоящим бюстом нельзя летать в самолете, поскольку грудь может просто лопнуть.

"Давайте включим элементарную логику: силиконовые импланты доставляются в нашу страну именно по воздуху. И если бы это было правдой, то мы просто не дожидались бы свой рабочий материал", – отметила она.

По словам специалиста, некоторые также считают, что имплант способен раствориться во время приема бани. Такого произойти не может, поскольку температура плавления силикона превышает 200 градусов.

Другие, напротив, считают, что материал сильно подвержен холодам. Если на улице слишком низкая температура, то имплант может заледенеть. Это, говорит врач, тоже нелогично, поскольку в таком случае температура тела человека должна опуститься до слишком низких значений, которые не совместимы с жизнью.