Больной уже начал страдать от механической желтухи

Врачи МОБ имени профессора В.Н. Розанова провели операцию по удалению желчного камня у поступившего к ним пациента – у мужчины к тому моменту началась механическая желтуха и процесс интоксикации организма.

Как объяснили в пресс-службе Минздрава МО, при таких показателях анализов, как у пациента, токсичные вещества начинают поступать в мозг, что повышает вероятность внезапной смерти.

Мужчине сделали пункцию желчного протока, а после с помощью катетеров запустили отток желчи. Как только показатели вредных веществ снизились, пациенту удалили камень. Сейчас он чувствует себя хорошо, его уже выписали из больницы, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".