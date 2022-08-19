Подмосковные врачи спасли мужчину от смерти из-за камня в желчном пузыре

Больной уже начал страдать от механической желтухи

Врачи МОБ имени профессора В.Н. Розанова провели операцию по удалению желчного камня у поступившего к ним пациента – у мужчины к тому моменту началась механическая желтуха и процесс интоксикации организма. 

Как объяснили в пресс-службе Минздрава МО, при таких показателях анализов, как у пациента, токсичные вещества начинают поступать в мозг, что повышает вероятность внезапной смерти. 

Мужчине сделали пункцию желчного протока, а после с помощью катетеров запустили отток желчи. Как только показатели вредных веществ снизились, пациенту удалили камень. Сейчас он чувствует себя хорошо, его уже выписали из больницы, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня"

Источник: Минздрав МО ✓ Надежный источник
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