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Пользователи опубликовали в соцсетях снимок Можайского моря в Подмосковье – на кадрах показаны необычные красочные растения, которые вырастают прямо из воды.
В комментариях народ заявил, что цветы выглядят очень красиво, однако они попросили автора снимка не выдавать местоположение, чтобы нахлынувшие туда туристы не уничтожили природное явление.
Однако биологи уверяют, что в жизни растения выглядят более блекло. Эксперт в беседе с интернет-изданием "Подмосковье сегодня" пояснил, что это горец земноводный, который довольно часто встречается на различных водоемах. Необычный цвет на фото скорее результат специального эффекта, и не отражает реального внешнего вида цветов.
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