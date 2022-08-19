Жители Можайска нашли необычные цветы на местном водоеме

Биологи уверяют, что сказочная красота растений - искусственный эффект

Пользователи опубликовали в соцсетях снимок Можайского моря в Подмосковье – на кадрах показаны необычные красочные растения, которые вырастают прямо из воды. 

В комментариях народ заявил, что цветы выглядят очень красиво, однако они попросили автора снимка не выдавать местоположение, чтобы нахлынувшие туда туристы не уничтожили природное явление.

Однако биологи уверяют, что в жизни растения выглядят более блекло. Эксперт в беседе с интернет-изданием "Подмосковье сегодня" пояснил, что это горец земноводный, который довольно часто встречается на различных водоемах. Необычный цвет на фото скорее результат специального эффекта, и не отражает реального внешнего вида цветов. 

Источник: ВКонтакте
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