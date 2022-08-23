Первый человек скончался от оспы обезьян на Кубе

Мужчина приехал отдыхать в страну из Италии

Итальянский турист, который прибыл на Кубу 15 августа, оказался заражен оспой обезьян – этот случай стал первым на острове.  Его состояние стало стремительно ухудшаться, а позже он скончался, передает "Интерфакс". 

Сообщается, что болезнь подтвердилась у него 20 августа. Он был госпитализирован, перенес остановку сердца, а на следующий день мужчина умер. Ему было 50 лет, передает МИР24

Вскрытие показало, что причиной смерти стал "сепсис из-за бронхопневмонии, вызванной неустановленным микробом и множественным повреждением органов".

Источник: Интерфакс ✓ Надежный источник
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