Мужчина решил поднять соседям настроение

На одной из улиц в подмосковном Видном местные жители заметили Дед Мороза. Его сняли на видео и выложили в группе в соцсетях.

Неизвестный мужчина решил переодеться в символа зимы на летний манер – вместо теплого халата на нем была рубашка в клетку и синие штаны, на голове красовался красный колпак, а глаза закрывали солнцезащитные очки. Дед Мороз приветливо махал всем проезжающим машинам рукой.

В комментариях народ рассказал, что мужчина уже давно стал узнаваем в городе своими выходками. Он ежедневно поднимает людям настроение, хотя сам является вполне адекватным человеком, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".