Месяц граждане обеих стран провели вместе на одном курорте

Болгария, которая весной отвела местные курорты под размещение беженцев из Украины, так и не смогла переселить их в другое место в летний период. Из-за этого отдыхающие и украинцы проводили время вместе. Россиянка, которая месяц провела в другой стране, рассказала, как складывались ее отношения с временными местными жителями.

Женщина поделилась, что украинцы на отдыхе сразу распознавали, кто и откуда приехал. Условно компании делились на русских, отдыхающих в одной стороне, и граждан Украины в другой.

"Украинцы избегали общения с нами. На наше "доброе утро", в ответ лишь легкий кивок головы. А старые добрые соседи, украинские пенсионеры, с которыми мы не первый год жили бок о бок, и вовсе перестали здороваться", – рассказала она МК.

Однажды она сидела около бассейна и заговорила с подругой про Лисичанск – к ним тут же подбежала беженка, села напротив и стала молча смотреть на женщин. Больше они не обсуждали в публичных местах такие темы.

Чаще всего украинцы разговаривали на русском, делились между собой житейскими проблемами и что делать дальше в сложившихся условиях. При этом дети русских отдыхающих и украинских беженцев на курорте между собой подружились, во время отъезда признавались друг другу, что будут скучать.

В конце отдыха россиянка познакомилась с женщиной из Бердянска, они разговорились, обменялись телефонами и условились встретиться как-нибудь еще раз. Во время беседы она попросила ее не обижаться на украинцев, которые ведут себя агрессивно в отношении граждан России: "Среди наших тоже хватает неадекватных, как и среди ваших", подытожила она.