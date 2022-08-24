Сексолог развеяла мифы о воздержании от близости
В обществе иногда говорят, что сексуальная близость способствует кровоообращению – если ее длительное время у человека нет, то это может привести к застоям крови в организме. Сексолог Каролина Путинцева уверяет, что это лишь миф.
В беседе с "Лентой.ру" она рассказала, что нет четкого значения, сколько человек должен заниматься сексом. Все зависит от каждого конкретного случая, ведь на это влияет уровень здоровья, либидо, религия и прочие социальные факторы. Даже если человек возбуждается, но не получает должной разрядки – негативно на кровоснабжении это не скажется. Как только чувства успокоятся, все внутри вернется к прежнему режиму работы.
По словам специалиста, иногда люди, которые не получают долгой сексуальной близости, могут испытать оргазм во сне. Так организм самостоятельно получает то, что ему требуется.
В некоторых случаях бывает и так, что человек вовсе не испытывает в жизни сексуального возбуждения. Таких называют асексуалами, они обладают слабой половой конституцией. Некоторые же воздерживаются по личным причинам.
Сексолог уверяет, что если у одного из партнеров отсутствует желание, то половой акт радости не принесет, а даже может ухудшить психологическое состояние. Поэтому заниматься сексом лучше, когда оба человека этого хотят.
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