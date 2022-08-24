Теперь ему предстоит пожизненное лечение

В Италии выявлен первый зарегистрированный в мире случаем, когда человек заразился ВИЧ, коронавирусом и оспой обезьян одновременно. Об этом сообщает Journal of Infection. Набор болезни обнаружили у местного жителя, который недавно вернулся их отпуска.

Мужчина отправился на отдых в Испанию, где провел всего пять дней. Спустя чуть более недели после возвращения у него повысилась температура до 39 °С, появилась боль в горле, утомляемость. Тест показал наличие коронавируса, а на следующие сутки он обнаружил на руках сыпь.

Врачи провели 36-летнему пациенту расширенный анализ. Оказалось, что, помимо ковида, он болен оспой обезьян и ВИЧ. Его удалось вылечить, однако пожизненно ему придется принимать антиретровирусную терапию, передает МИР 24.

Проанализировав данный случай, специалисты пришли к выводу, что ключевой причиной заражения стали сексуальные привычки больного. Также ученые узнали, что коронавирусом и оспой обезьян человек может болеть одновременно.