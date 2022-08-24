Девушка пыталась украсть у раненого возлюбленного государственную выплату

Участник спецоперации, 23-летний контрактник, попал в подмосковную больницу после ранения на поле боя. Парню оторвало руку миной, а осколками пробило легкие. Однако, как оказалось, дома его ждало еще одно тяжелое испытание.

Военный перед отбытием на спецоперацию оставил своей девушке карту, куда перечисляли солдатскую зарплату. После ранения ему должны были перевести крупную выплату, но он почувствовал неладное и сменил пин-код. Через время ему пришло уведомление, что кто-то пытался снять крупную сумму с его счета – как оказалось, деньги решила забрать возлюбленная.

Парень в беседе с журналистом интернет-издания "Подмосковье сегодня" рассказал, что сразу позвонил девушке. Она заявила, что ей нужно было купить одежду, но ничего не спросила о его здоровье и самочувствии.

"Не пойму, что с ней случилось. Мы так любили друг друга, она была такой нежной и ласковой, а как замаячили эти миллионы, словно дьявол ее душу забрал", – поделился он.

После предательства солдат перестал пить и есть, он не может прийти в себя до сих пор. До этого они встречались три года и даже планировали пожениться. По его словам, ребят с такими историями сейчас очень много.

Согласно указу президента, раненые во время спецоперации солдаты получают от государства 3 миллиона рублей.