Джонсон почесал зад и протянул руку Зеленскому - видео

Джонсон почесал зад и протянул руку Зеленскому - видео
Фото: Cover Images/ Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
В Сети высмеивают выходку британского политика

Действующий премьер-министр Британии Борис Джонсон прибыл в Киев в День независимости Украины. Политик снова наведался в столицу, чтобы объявить о новом пакете помощи стране на фоне конфликта с Россией, а также получить награду за свои заслуги перед государством из рук президента. С самого начала встреча политика с Владимиром Зеленским стала развиваться в несуразном духе. 

Премьер, который на родине известен своим одиозным поведением, после долгой дороги вышел из машины и сразу то ли попытался заправить рубашку, то ли почесал свою пятую точку под штанами, прежде чем поздороваться с украинским лидером. На это обратили внимание журналисты "Московского комсомольца". 

Однако Владимир Зеленский этого даже не заметил. Он радостно поприветствовал премьера Британии и долго жал ту самую руку, которую Джонсон только что вытащил из брюк. 

Позже во время выступления британский политик заявлял, что приехал в Киев, чтобы показать "непоколебимую поддержку" Великобритании Украины. 

С начала года это уже четвертый визит Джонсона в страну. До этого он приезжал в Киев в начале февраля, а после начала спецоперации 9 апреля и 17 июня. 

Источник: Московский комсомолец ✓ Надежный источник
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