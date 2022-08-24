В Сети высмеивают выходку британского политика

Действующий премьер-министр Британии Борис Джонсон прибыл в Киев в День независимости Украины. Политик снова наведался в столицу, чтобы объявить о новом пакете помощи стране на фоне конфликта с Россией, а также получить награду за свои заслуги перед государством из рук президента. С самого начала встреча политика с Владимиром Зеленским стала развиваться в несуразном духе.

Премьер, который на родине известен своим одиозным поведением, после долгой дороги вышел из машины и сразу то ли попытался заправить рубашку, то ли почесал свою пятую точку под штанами, прежде чем поздороваться с украинским лидером. На это обратили внимание журналисты "Московского комсомольца".

Однако Владимир Зеленский этого даже не заметил. Он радостно поприветствовал премьера Британии и долго жал ту самую руку, которую Джонсон только что вытащил из брюк.

Позже во время выступления британский политик заявлял, что приехал в Киев, чтобы показать "непоколебимую поддержку" Великобритании Украины.

С начала года это уже четвертый визит Джонсона в страну. До этого он приезжал в Киев в начале февраля, а после начала спецоперации 9 апреля и 17 июня.