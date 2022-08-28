Россиянка попала под гипноз СБУ и спалила машину сотрудника Генштаба ВС РФ

Россиянка попала под гипноз СБУ и спалила машину сотрудника Генштаба ВС РФ
Фото: Baza
Подозреваемая во время задержания выкрикивала проукраинские лозунги

Женщина, которая по подозрению правоохранителей подожгла авто замначальника управления Генштаба ВС России Евгения Секретарева, в последние дни была сама не своя. Родные подозревают, что ее могли загипнотизировать СБУ, передает Baza. 

По информации журналистов, во время задржания Елена Б. продолжала беседовать с ними по телефену и выкрикивала по их заданию проукраинские лозунги. Телефон задержанная не отпускала из рук последние несколько дней – постоянно говорила с неизвестными людьми, которые сначала требовали от нее денег, а после развели на преступление.

Подозреваемую убедили, что она должна "помочь российской армии" и сжечь машину одного человека. Родственники говорят, что несколько дней назад пенсионерку похитили СБУ, которые загипнотизировали ее и продолжали давать поручения уже через мобильную связь. 

Также женщине говорили, что похитили и ее дочь, которая просто вышла из дома. Они требовали выкуп полмиллиона рублей – подозреваемая даже взяла для этого кредит. 

Напомним, Елена Б. подозревается в поджоге BMW, который был оформлен на Секретарева. Похожая на нее дама вылила на иномарку бензин, подпалила и убежала с места преступления, сообщает "Пятый канал". 

Источник: Baza
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