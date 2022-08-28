Дугин сделал признание об убийстве дочери: "Не было ошибки"

Дугин сделал признание об убийстве дочери: "Не было ошибки"
Фото: Bulkin Sergey/www.globallookpress.com
Филосов считает, что его ребенок пострадал за свою страну

Российский политолог Александр Дугин считает, что СБУ не ставили цель убить его. По его словам, они целились именно в его дочь, передает Regnum. 

Филосов дал интервью Первому каналу. Его спросили из-за чего могли убить Дарью. Дугин полагает, что причина кроется в Российском государстве. 

"За русскую идею, за идею религиозную, за идею православную, за идею державную, за защиту нашего народа, нашего государства", – заявил он.

По его словам, все было брошено на то, чтобы убить девушку – в нее били целенаправленно. Он указал, что "в принципе здесь не было ошибки". 

Дарья Дугина скончалась после взрыва ее автомобиля на Можайском шоссе. После ФБР установила личность предполагаемой убийцы – женщина снимала квартиру в одном доме с журналисткой, а после случившегося уехала за границу. 

Источник: Regnum ✓ Надежный источник
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