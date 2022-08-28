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Российский политолог Александр Дугин считает, что СБУ не ставили цель убить его. По его словам, они целились именно в его дочь, передает Regnum.
Филосов дал интервью Первому каналу. Его спросили из-за чего могли убить Дарью. Дугин полагает, что причина кроется в Российском государстве.
"За русскую идею, за идею религиозную, за идею православную, за идею державную, за защиту нашего народа, нашего государства", – заявил он.
По его словам, все было брошено на то, чтобы убить девушку – в нее били целенаправленно. Он указал, что "в принципе здесь не было ошибки".
Дарья Дугина скончалась после взрыва ее автомобиля на Можайском шоссе. После ФБР установила личность предполагаемой убийцы – женщина снимала квартиру в одном доме с журналисткой, а после случившегося уехала за границу.
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