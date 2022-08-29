Мужчина испустил газ полицейскому в лицо и попал в тюрьму на три года

Мужчина испустил газ полицейскому в лицо и попал в тюрьму на три года
Фото: unsplash.com
Народ оказался взбешен выходкой преступника

В британском Оксфорде мужчина попытался украсть из местного супермаркета пиво и сидр на 33 фунта стерлингов (около 2,3 тыс рублей). К месту прибыли полицейские, которые задержали нарушителя, однако тот решил просто так не сдаваться – во время ареста он пукнул одному из правоохранителей прямо в лицо, пишет Daily Mail. 

Обвинение и по этому пункту 41-летнему британцу зачитали в суде. Также он признал себя виновным в грабеже, краже из магазина, владении ножом и причинении ущерба.

В ходе разбирательств оказалось, что до этого мужчина был судим 31 раз – всего он совершил 83 преступления, которые были связаны с алкоголем или наркотическими веществами. Оксфордский суд приговорил его к трем годам лишения свободы. 

Значительная часть британцев заявила, что согласна с таким сроком для нарушителя – они написали, что магазинные воры провоцируют подъем цен в торговых точках, что сказывается на рядовых потребителях. Некоторые и вовсе заявили, что таких людей надо уничтожать, чтобы всем было легче жить. Кого-то заинтересовало, при каких обстоятельствах пятая точка преступника оказалась рядом с лицом полицейского. 

Источник: Daily Mail ✓ Надежный источник
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