Диетологи посоветовали добавить пять продуктов в рацион для активного похудения

Диетологи посоветовали добавить пять продуктов в рацион для активного похудения
Фото: unsplash.com
Продукты должны быть у каждого в холодильнике, кто намерен избавиться от нескольких кило

Попытки сбросить лишний вес, как правило, связаны с ограничениями в некоторых типах продуктов. Однако существуют такие, которые обязан добавить в свой рацион каждый худеющий, чтобы получить наибольший эффект. Всего существует пять вещей, которые всегда должны быть на кухне у человека, пытающегося избавиться от лишнего.

1. Черника. Она богата антиоксидантами, содержит мало калорий и много клетчатки, которая надолго сохраняет чувство сытости. Ее можно есть в чистом виде, добавлять в йогурт или есть замороженной. 

2. Овсянка. Каша готовится достаточно быстро, при этом в ней содержится много клетчатки, которая помогает в процессах похудения. Можно готовить ее на молоке или воде с добавлением различных фруктов. 

3. Грецкие орехи. В них содержится сразу белок, клетчатка и масса полезных жиров. Потенциально их употребление поможет человеку меньше есть, что в конечном счете приведет к похудению.

4. Замороженные овощи. Если не получается купить свежие овощи, то замороженные станут отличной альтернативой. Ими можно запастить надолго, готовятся они быстро, что позволит снизить вероятность выбора в пользу вредной пищи. 

5. Лосось. Включение рыбы в рацион благотворно сказывается на процессах сбрасывания веса. Лосось богат белком и жирными кислотами, благодаря которым человек дольше остается сытым. Также такое мясо является частью сбалансированной диеты. 

Источник: Eat This, Not That ✓ Надежный источник
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