Некоторые приемы использования смартфонов давно потеряли актуальность

Существет масса мифов о том, как правильно заряжать телефон, чтобы продлить срок службы батареи. Некоторые из них сильно устарели, поскольку современные технологии подразумевают другой подход.

Сейчас в большинстве гаджетов используются литий-ионные аккумуляторы, а не как было раньше – никелевые. Тогда советовали после первого включения полностью разърядить телефон, чтобы потом зарядить на максимум. Однако это правило не подходит для современных устройств.

Чтобы продлить работу аккумулятора сейчас необходимо заряжать его не на полную мощность – заряд должен находиться в диапазоне от 20 до 80%. Также вредно оставлять телефон на зарядке на ночь, ведь в течение этого периода уровень зарядки может опускаться и снова подниматься, что в перспективе сократит срок работы устройства.

Использовать "неродной" шнур для восполнения заряда можно – это никак не скажется на состоянии аккумулятора, но только в том случае, если провод по характеристикам совпадает с оригинальным.