Движение поездов метро в Москве восстановлено на всех линиях

Движение поездов метро в Москве восстановлено на всех линиях
Фото: Тихонова Пелагия/ АГН Москва
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Московское метро работает в штатном режиме. Движение поездов восстановлено на всех участках. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы во вторник, 6 сентября.

"Движение на всех линиях метрополитена восстановлено и осуществляется в соответствии с графиком",

– проинформировало ведомство в 7:25 мск.

Утром во вторник стало известно о сбоях в движении на некоторых участках Московского метрополитена. Поезда не ходили по Арбатско-Покровской линии от станции "Парк Победы" до станции "Пятницкое шоссе", по Филевской линии и части Люблинско-Дмитровской линии от станции "Зябликово" до станции "Петровско-Разумовская", по участку БКЛ и на некоторых других участках.

Выяснилось, что ночью подрядная организация допустила ошибку при замене электрического кабеля. На время ремонтных работ для пассажиров были оперативно поданы бесплатные автобусы КМ.

При необходимости москвичи и гости столицы могут получить справку, подтверждающую перебои в движении поездов метро.

Источник: Дептранс Москвы ✓ Надежный источник
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