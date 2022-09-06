Как самостоятельно продать квартиру?

Для самостоятельной продажи квартиры оцените все плюсы и минусы своей недвижимости, посмотрите по доскам объявлений, какая средняя цена за квадратный метр в вашем районе или доме. На основании этого можно подавать объявление и указывать объективную стоимость жилья. Если торопитесь с продажей, изучите рынок и выставьте конкурентоспособную цену. Слишком низкая цена вызовет подозрение у покупателя, а завышенная оттолкнет клиента от покупки.

Авторы "Блога МБК" объяснили, как быстро продать квартиру самостоятельно и без посредников.

Как объективно оценить стоимость недвижимости?

Для объективной оценки учитывайте не только площадь и состояние квартиры, а также год постройки и тип дома, расположение. Если вторичное жилье находится в районе с развитой инфраструктурой или поблизости от метро, то это автоматически поднимает цену. Монолитные, кирпичные и монолитно-кирпичные дома будут стоить дороже по сравнению с панельными. Если в квартире хорошая звуко– и теплоизоляция, можете поднять стоимость квадратного метра.

Наличие детских и спортивных площадок также влияет на стоимость жилья. Если в квартире есть балкон, цена будет дороже. Не всегда нужно ориентироваться на среднюю цену по доскам объявлений, таким как Циан и Авито. Вы можете продавать свою квартиру дороже средней цены, если у вас дизайнерский ремонт. После того как определились с ценой, за которую будете готовы продать жилье, займитесь предпродажной подготовкой.

Подготовка квартиры к продаже

Для выгодной продажи недвижимости проведите предпродажную подготовку. Наведите порядок в квартире, сделайте генеральную уборку. Избавьтесь от ненужных вещей, которые загромождают комнаты. Проводить показы в пустой квартире тоже плохо, поэтому оставьте минимальный набор мебели.

Благодаря этому потенциальный клиент оценит площадь и сможет планировать расстановку мебели. Постарайтесь заранее рассчитаться с ресурсоснабжающими компаниями, чтобы не было долгов по коммуналке. Проверьте, что у вас нет долгов по налогам за недвижимость. Собственник обязан заплатить имущественный налог.

Какие понадобятся документы для продажи?

Чтобы самостоятельно продать недвижимость, подготовьте все необходимые документы. Для продажи жилья понадобится.

Паспорт.

Выписка из ЕГРН об отсутствии долгов по налогам и коммуналке.

Нотариально заверенное согласие супруга или супруги.

Свидетельство разводе или браке, если недвижимость куплена в браке.

Правоустанавливающий документ на недвижимость – дарственная, документ о получении недвижимости в наследство или договор купли-продажи.

Продажа недвижимости и заключение договора

Во время показа жилья не начинайте презентовать квартиру. Вежливо поздоровайтесь с гостем и предложите пройти в квартиру. Постарайтесь в течение двух минут поговорить на отвлеченные темы, чтобы расположить потенциального покупателя к себе. Только после этого начинайте презентацию жилья. Досконально обо всем рассказывать не нужно. Покупатель сам все видит, а ваша задача заострить внимание на том, какую выгоду получит клиент после покупки. Например, скажите, что у вас большая кухня, где ваша супруга любит готовить, а также просторная гостиная, где за праздниками собирается дружная семья.

Если покупатель готов купить жилье, он задаток в размере 1−10% от стоимости жилья. Точную сумму можно обговорить заранее. Задаток фиксируют банковской выпиской, если деньги переводят безналичным способом или в нотариусе, тогда покупатель передает деньги продавцу лично.

После этого вам нужно будет выписать всех собственников из квартиры. Идите в МФЦ, а затем заключайте договор купли-продажи. Документ оформляйте в трех экземплярах – одну копию передают в Росреестр, две другие копии получает каждая из сторон сделки. Полный расчет продавец получает после передачи прав собственности. Факт передачи прав собственности оформляется письменно.

Можно ли продать самому квартиру в ипотеке?

Самый простой и надежный вариант продать квартиру в ипотеке и купить другую, досрочно погасить ипотечный кредит. Потребуется написать письменное заявление в банк, что вы собираетесь рассчитаться с долгами. После оплаты собственность переходит в ваше распоряжение. Снимаются все обременения, и вы можете продавать квартиру, оформлять дарственную или обменять ее на другую недвижимость.

Если продаете по переуступке прав, вам нужно будет искать клиента, который будет готов купить жилье с обременением. Когда у нового покупателя нет достаточной суммы, заключите трехстороннее соглашение, в котором участвует банк. Менеджеры рассмотрят заявление, оценят платежеспособность нового клиента и могут потребовать залоговое обеспечение. Но это уже будет зависеть не от продавца, а от покупателя: есть ли у него залог или нужная сумма для взноса.

Помните, самостоятельно продать квартиру в ипотеке уже не получится, потому что обо всех своих шагах придется извещать банк.