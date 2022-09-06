Общий вес новообразований составил более 2 кг

В гинекологию Домодедовской больницы попала 26-летняя девушка – она жаловалась на кровотечение и боли в животе. Врачи, которые провели обследование, установили, что в матке у пациенты находится 50 миоматозных узлов, передает пресс-служба Минздрава МО.

Главврач поликлинники Андрей Осипов отметил, что случай был довольно сложным, поскольку было важно сохранить девушке репродуктивную функцию.

"Операция выполнялась открытым доступом с временным прекращением кровотока в матке, что позволило избежать большой кровопотери во время операции", – рассказал он.

Всего врачи удалили новообразований более чем на 2 кг. Репродуктивную функцию пациентке сохранили, а после стабилизации состояния выписали из больницы, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".