Психолог раскрыла семь способов избавиться от осенней депрессии

Психолог раскрыла семь способов избавиться от осенней депрессии
Фото: unsplash.com
К борьбе с подавленным состоянием нужно подходить комплексно

Проблемы с настроением, ощущение грусти, потеря интереса к развлечениям – все это может быть симптомом осенней хандры. Нейропсихолог Вера Супряга отметила, что это часто происходит при наступлении холодов и снижении солнечной активности. В беседе с ОСН она рассказала, как человек может стабилизировать свое состояние. Всего она выделила семь ключевых пунктов.

Как бороться с осенней депрессией

1. Вставать и ложиться спать в одно и то же время. Желательно около 22-23 и 6-7 часов. 

2. Уделять внимание физической активности. Это могут быть занятия спортом, аэробикой, либо прогулки не менее 10 тыс шагов перед сном. 

3. Сохранять позитивный настрой. Нужно с самого утра программировать себя на хорошие мысли. 

4. Находить время для увлечений. Это поможет нервной системе отдыхать.

5. Искать повод побаловать себя. Это может быть приятный досуг, встреча с друзьями или поход в интересное место.

6. Можно отправиться в путешествие осенью, чтобы наладить эмоциональное состояние. 

7. Благодарить жизнь за все блага. 

По словам специалиста, все это в совокупности может помочь одолеть осеннюю хандру. 

Источник: ОСН ✓ Надежный источник
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