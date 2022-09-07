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Проблемы с настроением, ощущение грусти, потеря интереса к развлечениям – все это может быть симптомом осенней хандры. Нейропсихолог Вера Супряга отметила, что это часто происходит при наступлении холодов и снижении солнечной активности. В беседе с ОСН она рассказала, как человек может стабилизировать свое состояние. Всего она выделила семь ключевых пунктов.
1. Вставать и ложиться спать в одно и то же время. Желательно около 22-23 и 6-7 часов.
2. Уделять внимание физической активности. Это могут быть занятия спортом, аэробикой, либо прогулки не менее 10 тыс шагов перед сном.
3. Сохранять позитивный настрой. Нужно с самого утра программировать себя на хорошие мысли.
4. Находить время для увлечений. Это поможет нервной системе отдыхать.
5. Искать повод побаловать себя. Это может быть приятный досуг, встреча с друзьями или поход в интересное место.
6. Можно отправиться в путешествие осенью, чтобы наладить эмоциональное состояние.
7. Благодарить жизнь за все блага.
По словам специалиста, все это в совокупности может помочь одолеть осеннюю хандру.
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