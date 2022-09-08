Некоторые граждане уже столкнулись с проблемами

В последнее время число обманных звонков, когда собеседники представляются людям сотрудниками служб безопасности банков, стало рекордно расти. Одни граждане на уловки попались, другие просто прекращали разговор, а третьи издевались над мошенниками, желающими нажиться за их счет. Теперь последние столкнулись с местью липовых банковских рабочих.

Главный эксперт "Лаборатории Касперского" Сергей Голованов в беседе с "Известиями" рассказал, что телефонные мошенники сохраняют номера таких собеседников, чтобы в дальнейшем использовать их в качестве подменных для своей деятельности. Как только развод удался, реальный владелец номера сталкивается с проблемами.

"В результате позже "шутникам" начинают звонить жертвы злоумышленников с требованиями вернуть деньги", – передает слова специалиста МИР24.

Мошенники стали наращивать свою активность во втором квартаре 2022 года. За это время вызовы с неизвестных номеров, судя по мониторингу через специальные приложения, поступали 41% россиян. Чаще всего гражданам поступают роботизированные вызовы и звонки от якобы правоохранителей.