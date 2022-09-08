Телефонные мошенники придумали изощренный способ мести не попавшимся на развод россиянам

Телефонные мошенники придумали изощренный способ мести не попавшимся на развод россиянам
Фото: unsplash.com
Некоторые граждане уже столкнулись с проблемами

В последнее время число обманных звонков, когда собеседники представляются людям сотрудниками служб безопасности банков, стало рекордно расти. Одни граждане на уловки попались, другие просто прекращали разговор, а третьи издевались над мошенниками, желающими нажиться за их счет. Теперь последние столкнулись с местью липовых банковских рабочих. 

Главный эксперт "Лаборатории Касперского" Сергей Голованов в беседе с "Известиями" рассказал, что телефонные мошенники сохраняют номера таких собеседников, чтобы в дальнейшем использовать их в качестве подменных для своей деятельности. Как только развод удался, реальный владелец номера сталкивается с проблемами.

"В результате позже "шутникам" начинают звонить жертвы злоумышленников с требованиями вернуть деньги", – передает слова специалиста МИР24

Мошенники стали наращивать свою активность во втором квартаре 2022 года. За это время вызовы с неизвестных номеров, судя по мониторингу через специальные приложения, поступали 41% россиян. Чаще всего гражданам поступают роботизированные вызовы и звонки от якобы правоохранителей. 

Источник: Известия ✓ Надежный источник
новости партнеров

Страны Балтии сговорились против россиян

Русофобы продолжают гнуть свою линию

Урок всем олигархам: Путин высказался об аресте счетов россиян на Западе

Держали бы свои яхты на Родине - ничего бы не случилось, заявил глава государства

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей