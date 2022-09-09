Сколько можно съесть яиц с пользой для здоровья: диетолог назвала число

Сколько можно съесть яиц с пользой для здоровья: диетолог назвала число
Фото: unsplash.com
Рацион питания должен быть сбалансированным

Диетолог Наталья Круглова в беседе с News.ru рассказала, что не существует четкой нормы, сколько яиц за неделю должен съедать человек. По ее словам, все зависит от потребностей организма. 

Однако она отметила, что специалисты выделили, сколько можно употреблять яиц при отсутствии у человека серьезных заболеваний в среднем. Это одно яйцо в день или семь штук в неделю.

Диетолог посоветовала в этом вопросе больше уделять внимания собственному состоянию, поскольку кто-то может за один раз съесть максимум одно яйцо и насытиться, а кто-то способен употребить сразу три, но после несколько дней от них отказываться. 

При этом, по ее словам, злоупотреблять этим продуктом, как и другими, не стоит. Особых проблем для здоровья яйца не несут, важен общий дневной рацион. К примеру, если человек утром съел три-четыре яйца, то ничего страшного – вечером попросту нужно уменьшить порцию мяса и убрать из блюда часть насыщенных жиров. 

Источник: News.ru ✓ Надежный источник
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