Британии предсказали проблемы после прихода Чарльза на престол

Британии предсказали проблемы после прихода Чарльза на престол
Фото: Pool/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Монарх обладает иным складом характера, чем его мать

После смерти Елизаветы II престол перешел ее первенцу принцу Уэльскому Чарльзу, ставшему в последствии а оригинальной транскрипции Карлом III. Королева была строго верна принципу невмешательства монарха в парламенткую деятельность, выполняя все возложенные на нее функции. Однако ее наследник, пишет британская The Guardian, обладает совсем иным складом характера.

Чарльз является публичной фигурой, вовлеченной во многие важнейшие вопросы – он любит вступать в полемику по изменению климата, сельскому хозяйству, альтернативной медицине, охране природы и современной архитектуре. Чаще всего в своей деятельности он претендовал на полномочия, которые обычно принадлежат премьер-министру страны. Как полагают журналисты, в будущем это может привести к монархическому кризису в Великобритании.

"Ходят слухи, что он хочет переехать из Букингемского дворца, превратив его в королевский офис и музей, а Кларенс-Хаус оставить в качестве своего лондонского дома", – указывает издание.

Журналисты полагают, что хотя король и является скорее формальной фигурой, символизирующей единство нации, правление Карла III вряд ли окажется скучным. 

Официальная коронация назначена на субботу, 10 сентября. При этом Карл считается королем с момента смерти матери. В связи с этим в стране произойдут некоторые изменения: в гимне начнут петь "Боже, храни короля", поменяют флаги, королевский герб, а также купюры, на которых сейчас изображена Елизавета II, сообщает МИР24.

Источник: The Guardian ✓ Надежный источник
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