В некоторых учреждениях подача тепла уже началась

Проверку системы отопления в Московском регионе в этом году закончили раньше, чем ожидалось – предполагалось, что топить в квартирах начнут с 15 сентября. Однако, как пояснили в Минэнерго, отопительный сезон по области стартует на несколько дней раньше – с понедельника 12 сентября.

"Узнать дату запуска отопления в доме можно будет онлайн, воспользовавшись Картой коммунальных услуг МКД", – сообщил министр энергетики Московской области Александр Самарин.

После того, как главы муниципалитетов утвердят сроки подачи тепла, дата включения отопления будет известна по каждому многоквартирному дому, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня". В некоторых школах и садиках области отопление уже включили.