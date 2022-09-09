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Проверку системы отопления в Московском регионе в этом году закончили раньше, чем ожидалось – предполагалось, что топить в квартирах начнут с 15 сентября. Однако, как пояснили в Минэнерго, отопительный сезон по области стартует на несколько дней раньше – с понедельника 12 сентября.
"Узнать дату запуска отопления в доме можно будет онлайн, воспользовавшись Картой коммунальных услуг МКД", – сообщил министр энергетики Московской области Александр Самарин.
После того, как главы муниципалитетов утвердят сроки подачи тепла, дата включения отопления будет известна по каждому многоквартирному дому, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня". В некоторых школах и садиках области отопление уже включили.
Люди изучают традиционные методы получения тепла в разных странах