Энергоблок Белоярской АЭС переведен на новое топливо

Энергоблок Белоярской АЭС переведен на новое топливо
Фото: Rosatom/ via Globallookpress.com/ www.globallookpress.com
БН-800 впервые полностью перешел на МОКС-топливо

На Белоярской АЭС завершен плановый ремонт энергоблока № 4 с реактором на быстрых нейтронах БН-800. Энергоблок включен в сеть, производство электроэнергии возобновлено. При этом впервые вся активная зона БН-800 полностью переведена на уран-плутониевое МОКС-топливо, сообщили в Росатоме.

Для производства таблеток МОКС-топлива используется оксид плутония, получаемый при переработке отработанного ядерного топлива традиционных реакторов ВВЭР, и оксид обедненного урана. Загружать инновационное топливо в реактор Белоярской АЭС начали в 2020 году, работы велись поэтапно, но теперь все тепловыделяющие сборки заменены на МОКС-ТВС.

"Завершение перевода БН-800 на МОКС-топливо – долгожданное событие для атомной отрасли. Впервые в истории российской атомной энергетики мы сможем отработать эксплуатацию реактора на быстрых нейтронах с полной загрузкой уран-плутониевым топливом и замкнутым ядерным топливным циклом. Это именно та веха, ради которой изначально проектировался БН-800, строился уникальный атомной энергоблок и автоматизированное производство топлива на ГХК",

– отмечает старший вице-президент по научно-технической деятельности АО "ТВЭЛ" Александр Угрюмов. Он подчеркнул, что, передовые технологии, которые разработаны в России, позволяют снижать объемы радиоактивных отходов за счет переработки облученного топлива.

Кроме этого, использование МОКС-топлива позволит в десятки раз увеличить топливную базу атомной энергетики, рассказал директор Белоярской АЭС Иван Сидоров.

Производство МОКС-ТВС налажено на Горно-химическом комбинате (ФГУП "ГХК") в Железногорске Красноярского края. Для его создания была организована широкая отраслевая кооперация при координации и научном руководстве Топливной компании Росатома "ТВЭЛ".

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