Мужчина занялся армреслингом и сломал себе руку

Врачи вшили ему внутрь титановую пластину

Житель Балашихи во время тренировки по армреслингу повредил руку настолько, что подмосковным медикам пришлось проводить ему операцию. После поступления в больницу у него выявили закрытый перелом правой плечевой кости со смещением, передает пресс-служба Минзрава МО.

Пострадавшуму сделали репозицию перелома, а также поставили титановую пластину. Теперь ему предстоит реабилитация, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня"

Источник: Минздрав МО ✓ Надежный источник
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