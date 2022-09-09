Врачи вшили ему внутрь титановую пластину

Житель Балашихи во время тренировки по армреслингу повредил руку настолько, что подмосковным медикам пришлось проводить ему операцию. После поступления в больницу у него выявили закрытый перелом правой плечевой кости со смещением, передает пресс-служба Минзрава МО.

Пострадавшуму сделали репозицию перелома, а также поставили титановую пластину. Теперь ему предстоит реабилитация, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".