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В домашней консервации, если готовить все недостаточно правильно, может оказаться смертельно опасная болезнь ботулизм. Шеф-повар Евгений Данко рассказал, что нужно добавить в заготовки, чтобы они наверняка были безопасными для здоровья.
Для этого нужно в аптеке приобрести концентрат серебра и добавить после кипячения в воду, в которой и происходит консервация. Достаточно только капли, чтобы средство подействовало, сообщает "Радио 1". Это позволит избавиться от палочки Коха и прочих патогенных микроорганизмов.
Однако препарат запрещается добавлять к квашенной капусте, поскольку секрет ее приготовления заключается именно в образовании специальных бактерий.
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