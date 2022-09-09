Специалист посоветовал купить одно средство в аптеке

В домашней консервации, если готовить все недостаточно правильно, может оказаться смертельно опасная болезнь ботулизм. Шеф-повар Евгений Данко рассказал, что нужно добавить в заготовки, чтобы они наверняка были безопасными для здоровья.

Для этого нужно в аптеке приобрести концентрат серебра и добавить после кипячения в воду, в которой и происходит консервация. Достаточно только капли, чтобы средство подействовало, сообщает "Радио 1". Это позволит избавиться от палочки Коха и прочих патогенных микроорганизмов.

Однако препарат запрещается добавлять к квашенной капусте, поскольку секрет ее приготовления заключается именно в образовании специальных бактерий.